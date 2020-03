Chefe da diplomacia dominicana infetado, país com mais 80% de casos em 24 horas O chefe da diplomacia da República Dominicana, Miguel Vargas, anunciou hoje que foi infetado com o novo coronavírus, tendo o país registado mais 80% de casos nas últimas 24 horas. internacional Lusa internacional/chefe-da-diplomacia-dominicana-infetado-pais-_5e778b9f07faa719516286c8





"Hoje recebi os resultados do teste para a covid-19 e deu positivo, embora não tenha sintomas. Exorto os dominicanos a seguirem as instruções de saúde e o protocolo estabelecido, com Deus seguiremos em frente", disse Vargas através da rede social Twitter.

O ministro dos Negócios Estrangeiros dominicano, 69 anos, realizou o teste depois de um dos seus filhos ter sido contagiado. Os outros dois não foram contagiados.

O Ministério de Saúde Pública da República Dominicana anunciou hoje que o país regista 202 casos do novo coronavírus, mais 80% que na véspera, e três mortes.

O ministro de Saúde Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, precisou numa conferência de imprensa que 56 pessoas estão hospitalizadas e 143 em isolamento domiciliário.

Sanchéz Cárdenas adiantou, na conferência de imprensa realizada pela Internet, que o país se aproxima da fase de transmissão comunitária do vírus. Até agora a maioria dos contágios está relacionada com três focos concretos.

A República Dominicana está em estado de emergência desde quinta-feira e o governo decretou o encerramento de fronteiras e determinou o fecho de lojas não essenciais, tendo proibido a realização de atividades culturais ou desportivas para travar a propagação da doença.

No sábado, o governo dominicano indicou que o país conta com 450 camas destinadas a doentes com covid-19 e que trabalha para aumentar o seu número para entre 600 e 800.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

