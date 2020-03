Centro cultural e de língua portuguesa em Bissau suspendem atividades O Centro Cultural português e o Centro de Língua Portuguesa em Bissau, Guiné-Bissau, encerraram e suspenderam todas as atividades no âmbito da prevenção contra o novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19, foi hoje anunciado. internacional Lusa internacional/centro-cultural-e-de-lingua-portuguesa-em_5e70a4bc8ca77d196799338c





"Informamos que as instalações do Centro Cultural Português se encontram temporariamente encerradas e suspensas todas as atividades executadas dentro do seu âmbito", refere-se numa mensagem na rede social Facebook.

Por seu lado, o adido da cooperação portuguesa em Bissau, António Nunes, confirmou também à Lusa que foi encerrado o Centro de Língua Portuguesa e que a cooperação restringiu ao máximo reuniões presenciais, dando preferência sempre que possível ao trabalho a partir de casa e suspendeu as formações presenciais.

As autoridades guineenses ainda não registaram qualquer caso de Covid-19 no país, mas os países vizinhos como o Senegal e a Guiné-Conacri têm casos confirmados.

As autoridades guineenses suspenderam já atividades com grandes aglomerações de pessoas, incluindo espetáculos, concertos e cerimónias religiosas e tradicionais, e iniciaram campanhas de sensibilização junto da população.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com quase 60 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

A Itália com 2.158 mortos (em 27.980 casos), a Espanha com 309 mortos (9.191 casos) e a França com 127 mortos (5.423 casos) são os países mais afetados na Europa.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

