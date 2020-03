Cento e setenta e cinco sírios recusados por Nicósia desembarcam no Chipre do Norte

As autoridades do Chipre do Norte anunciaram hoje ter socorrido um grupo de 175 sírios de uma embarcação, após terem sido impedidos de desembarcar na parte sul da ilha.

