Caxemira indiana descongestiona prisões com receio do coronavírus

As autoridades da Caxemira indiana começaram a descongestionar as suas prisões, que albergam centenas de caxemires acusados de ligações ao movimento separatista da disputada região, com receio de que o novo coronavírus se espalhe nos centros prisionais.

