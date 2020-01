Casos de associação criminosa em Macau duplicam em 2019 A Polícia Judiciária (PJ) de Macau registou, em 2019, 40 casos de associação criminosa, um aumento para o dobro em relação ao ano anterior, disse hoje o diretor da corporação. internacional Lusa internacional/casos-de-associacao-criminosa-em-macau_5e16bda1b467e01be6fea356





"Entre estes casos estão envolvidos usura, auxílio à migração clandestina, exploração de prostituição, tráfico de estupefacientes e burla", entre outros, indicou Sit Chong Meng.

A PJ conseguiu desmantelar vários grupos criminosos, transfronteiriços e locais, "de grande envergadura", através de um maior recurso à "investigação orientada pelas informações", acrescentou.

Nos crimes relacionados com o jogo, a PJ instaurou 2.157 processos criminais, o que representa um aumento de 14,5% em relação a 2018. Destes, 602 casos eram de agiotagem e 344 de sequestro relacionado com agiotagem, num aumento de 8,7% e 11,7%, respetivamente.

Os roubos e burlas derivados da "troca de dinheiro" continuam a aumentar anualmente, disse o diretor da PJ, acrescentando que desde o ano passado, a PJ passou a comunicar à Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) os indivíduos envolvidos na "troca de dinheiro" aos quais a DICJ proíbe a entrada nos casinos.

"Procuramos adotar medidas rápidas para resolver este tipo de crimes", tendo aumentado as ações de controlo, garantiu.

Com uma diminuição de nove casos relativamente a 2018, foram instaurados no ano passado 119 processos de burla telefónica. Em contrapartida, as "burlas cibernéticas", especialmente as burlas de namoro 'online' e "armadilhas de serviços sexuais", registaram em 2019 um aumento de 62 e 91 casos, ou 87,9% e de 250%, respetivamente, em relação ao ano anterior.

Neste tipo de burlas, a "operação PJ Oystercatcher", no final de 2019, desmantelou uma "enorme rede internacional de burlas de namoro 'online'".

No ano passado, os processos de roubo registaram um aumento de 13,6% em relação a 2018, com casos ocorridos sobretudo em estabelecimentos hoteleiros e em "pontos mais difíceis relativamente à segurança".

O diretor da PJ sublinhou que os crimes graves mantêm uma taxa de ocorrência "próxima do zero" e em 2019 "foram resolvidos todos os casos" de homicídio (dois) e de "ofensas graves à integridade física" (cinco).

Em relação aos crimes relacionados com droga, Sit Chong Meng destacou que foram instaurados 89 processos em 2019, uma descida de 3,3% em comparação com o ano anterior, tendo sido resolvidos 62 casos que envolveram 86 residentes de Hong Kong, num aumento de 51,2% e 56,4%, respetivamente.

Entre os detidos, 21 são menores, o que mostra uma subida significativa comparativamente a três detidos em 2018, e uma maior incidência nos jovens, disse.

Sobre os casos de violência doméstica, o responsável adiantou que a população de Macau "dá mais atenção" a este tipo de crimes e "procura cooperar com a polícia".

A PJ instaurou 107 inquéritos, mas apenas 17 casos foram apresentados como crimes de violência doméstica, num aumento de 14 casos relativamente a 2018.

No ano passado, a PJ instaurou 6.352 inquéritos, um aumento de 5,9% em comparação com 2018. Também o número de processos concluídos (15.338) aumentou 4,2% em relação ao mesmo período.

O número de indivíduos (detidos, não detidos e menores não responsáveis criminalmente) presentes ao Ministério Público foi de 4.191, um aumento de 6,4% em relação a 2018.

