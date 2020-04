Campanha em línguas locais visa sensibilizar população rural angolana O Governo angolano iniciou esta semana uma campanha de sensibilização sobre o novo coronavírus direcionada às famílias rurais, sobretudo em áreas remotas do país, que vai ser difundida em português e diversas línguas nacionais. internacional Lusa internacional/campanha-em-linguas-locais-visa-sensibilizar-_5e95f6e646d99c31c0293261





De acordo com um comunicado da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) que, juntamente com a OMS (Organização Mundial da Saúde), apoiam esta iniciativa, a campanha, realizada pelo Ministério da Agricultura e Pescas, será difundida em diversas línguas locais, nomeadamente Kimbundu, Umbundu, Kikongo e Chokwe.

A campanha pretende sensibilizar os agricultores para se protegerem contr a covid-19, informando sobre os sintomas da doença, através dos técnicos dos serviços de extensão agrícola do Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA).

A representante da FAO em Angola, Gherda Barreto, citada no comunicado, destacou a importância de assegurar a saúde e a alimentação das populações mais vulneráveis neste contexto e manter ativa a agricultura familiar e as cadeias de abastecimento alimentar.

"É importante que os meios de subsistência agrícola da população habitualmente afetada pela insegurança alimentar não se degradem. Por isso, a FAO recomenda o fortalecimento das redes de proteção social das comunidades e a não interrupção do comércio local de alimentos, para garantir a segurança alimentar, nutrição e meios de subsistência da população rural", acrescentou a mesma responsável.

Angola identificou até ao momento 19 casos positivos de covid-19, dos quais dois resultaram em morte e quatro estão já recuperados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África ultrapassou hoje as 800 com mais de 15 mil casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

