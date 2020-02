Botsuana vai emitir licença para caça de 70 elefantes

O Botsuana, país com a maior população de elefantes do mundo, vendeu hoje o primeiro conjunto de licenças de caça, permitindo a venda de sete lotes que dão permissão para caçar 70 elefantes, no total.

