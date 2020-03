Bolsas europeias em alta mas nervosas com efeitos económicos da pandemia

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, mas num contexto de nervosismo face às consequências económicas do novo coronavírus e ao receio de que as medidas dos bancos centrais não sejam eficazes.

