Bolsa de Wall Street negoceia mista no início da sessão A bolsa de Nova Iorque negociava hoje mista ao início da sessão, após o Presidente dos Estados Unidos ter invocado poderes de emergência para organizar suprimentos médicos para combater a pandemia Covid-19.





Pelas 15:25 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,94% para 20.046,32 pontos e o Nasdaq avançava 2,85% para 7.188,77 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 cedia 0,36% para 2.389,27 pontos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invocou poderes de emergência, que são raramente usados naquele país, para organizar suprimentos médicos essenciais no combate contra a pandemia de Covid-19.

Autointitulando-se "Presidente em tempo de guerra" que luta contra um inimigo invisível, Trump também assinou um pacote de ajuda -- que o Senado aprovou na quarta-feira -- que garantirá licença médica aos trabalhadores que ficarem doentes.

Trump usou a sua autoridade sob o Ato de Produção de Defesa, de há 70 anos, para dar ao Governo mais poder para dirigir a produção de empresas privadas e tentar superar a escassez de máscaras, ventiladores e outros suprimentos médicos.

No entanto, o Presidente dos EUA aparentemente minimizou a urgência da decisão, dizendo numa mensagem a rede social Twitter: "Apenas assinei o Ato de Produção de Defesa para combater o vírus chinês", no caso de precisar "invocá-lo num possível cenário pior no futuro".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em queda, com o índice Dow Jones a ceder 6,3% para 19.898,92 pontos, anulando os ganhos acumulados desde a tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos.

