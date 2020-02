Banco Mundial treina especialistas em parceiras público-privadas em Angola O Banco Mundial está a preparar a criação de um núcleo de técnicos que possam garantir o sucesso das políticas em Angola no âmbito das parcerias público-privadas, anunciou o representante desta instituição financeira multilateral. internacional Lusa internacional/banco-mundial-treina-especialistas-em_5e4e761b5002c3127d45098b





Falando no âmbito do curso de Certificação Internacional em Parcerias Público-Privadas (PPP), que termina na sexta-feira em Luanda, Olivier Lambert salientou que é importante que os técnicos sejam treinados para lidar com as matérias que surgem neste tipo de contratação pública e terem um contacto real com o funcionamento das PPP.

Para o responsável do Banco Mundial em Angola, é essencial que os técnicos estejam cientes que as PPP são um dos vários tipos de investimento público, mas feito com dinheiro privado, e que o facto de o modelo de contratação ser este não é suficiente para transformar um mau projeto num bom projeto.