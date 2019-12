Banco de Moçambique quer concluir fundo soberano com receitas de gás O governador do Banco de Moçambique (BM), Rogério Zandamela, anunciou hoje que a proposta para a criação de um fundo soberano proveniente das receitas do gás estará concluída em 2020. internacional Lusa internacional/banco-de-mocambique-quer-concluir-fundo_5df7bc664e76e5796b20fb8c





"Iremos concluir, em 2020, os trabalhos técnicos para proposta", disse Rogério Zandamela, falando durante o evento de encerramento do ano económico de 2019 em Maputo.

De acordo com o governador do banco central moçambicano , a proposta servirá de base para as discussões políticas para adoção de um fundo para as receitas do gás natural em Moçambique.