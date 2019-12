Bairros de províncias do norte de Moçambique sob risco de inundações moderadas Maputo, 26 dez 2019 (Lusa)- A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos do Ministério das Obras Públicas de Moçambique alertou para possíveis inundações em bairros de Pemba e Nacala-Porto, nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, no norte do país. internacional Lusa internacional/bairros-de-provincias-do-norte-de-mocambique-_5e048b89b467e01be6f85c40





"Em Pemba, os bairros propensos são Eduardo Mondlane, Paquitequete, Natite, Cariocó e Josina Machel, enquanto em Nacala-Porto poderão ser afetados os bairros Matapue, Macone, Ribaue, Tielela, Utupaia e Matola", lê-se num comunicado, citado hoje pela Rádio Moçambique.

De acordo com a nota, trata-se inundações de "caráter moderado", que surgem devido a acumulação de águas pluviais, e poderão ocorrer nas próximas nas próximas 72 horas.

No documento, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos alerta também para a subida das bacias hidrográficas dos rios Monapo, Lúrio, Megaruma, Montepuez, Messalo, Rovuma e Mecuburi.

Em abril, alguns pontos da província de Cabo Delgado foram atingidos pelo ciclone Kenneth, que causou a morte a 45 pessoas e afetou outras 250 mil.

Um mês antes da passagem do Kenneth, o centro de Moçambique foi devastado pelo ciclone Idai, que provocou 604 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões pessoas no centro do país, além de destruir várias infraestruturas.

Entre os meses de novembro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos oriundos do Índico e por cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

No total, 714 pessoas morreram durante o período chuvoso em 2018/2019, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth.

Os alertas da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos para as zonas periurbanos são comuns nos períodos chuvosos em Moçambique.

