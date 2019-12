Bairros de províncias do norte de Moçambique sob risco de inundações moderadas

Maputo, 26 dez 2019 (Lusa)- A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos do Ministério das Obras Públicas de Moçambique alertou para possíveis inundações em bairros de Pemba e Nacala-Porto, nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, no norte do país.

