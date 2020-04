Autoridades realizam operação em Cabo Delgado e retêm jornalista As Forças de Defesa e Segurança realizaram hoje uma operação no bairro Paquitequete, na capital provincial de Cabo Delgado, e um jornalista acabou por ser retido por três horas pelas autoridades, disseram à Lusa várias fontes. internacional Lusa internacional/autoridades-realizam-operacao-em-cabo-delgado_5e95d856216cee31ada03b73





A operação, cuja finalidade é ainda desconhecida, foi realizada por agentes da Unidade de Intervenção (UIR) Rápida e do Grupo de Operações Especiais (GOE), que, nas primeiras horas do dia, tomaram algumas ruas do bairro, revistaram residentes e retiveram o jornalista Hizdine Achá, do canal televisivo STV, alegadamente por ter fotografado o trabalho dos agentes.

"Eles estavam a revistar carros e pessoas, algumas das quais foram obrigadas a deitar-se no chão. Eu saí para captar imagens e um dos agentes se aproximo e arrancou-me o telemóvel. Fiquei quase com eles por uma hora e depois fomos à esquadra, onde ficamos a espera por mais duas até que me entregaram o telemóvel, mas obrigaram-me a apagar as fotos", disse à Lusa o jornalista moçambicano.