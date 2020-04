Autoridades moçambicanas averiguam caso em projeto de gás em Cabo Delgado As autoridades de saúde moçambicanas estão a investigar as ramificações de um caso de infeção pelo novo coronavírus numa empresa do norte do país, região de exploração de recursos minerais, anunciou hoje o ministro da Saúde, Armindo Tiago. internacional Lusa internacional/autoridades-mocambicanas-averiguam-caso-em_5e860f6bd2b618196e7456de





A petrolífera Total confirmou, entretanto, à Lusa que se trata de um trabalhador na área do projeto em desenvolvimento na área de Afungi, distrito de Palma, e que a empresa informou as autoridades de saúde.

"Foi tomada a decisão de identificar todas as pessoas que entraram em contacto com esse trabalhador, a fim de tomar todas as medidas preventivas necessárias para limitar o risco de contaminação", incluindo a respetiva quarentena e a desinfeção das instalações, acrescentou a mesma fonte.

O caso de infeção diz respeito a um cidadão moçambicano, de 61 anos, que já viajou de Pemba (capital provincial de Cabo Delgado) para Maputo e que está atualmente em isolamento domiciliário, acrescentou o ministro da Saúde.

Armindo Tiago referiu em conferência de imprensa na capital que equipas partem na sexta-feira para Cabo Delgado para testar quem esteve em contacto com o portador confirmado do novo coronavírus.

O cidadão cujo caso vai ser averiguado naquela província nortenha é um dos dois que na quarta-feira elevaram para 10 o total de casos oficiais no país - número que se mantém dado que os 18 testados nas últimas 24 horas pelo Instituto Nacional de Saúde deram negativo.

Os 10 casos de infeção em Moçambique, país oficialmente sem mortes por covid-19, implicam 108 contactos sob observação das autoridades de saúde, acrescentou o ministro da Saúde.

Ainda segundo Armindo Tiago, o total de casos suspeitos testados em Moçambique desde o início da pandemia, a 11 de março, ascende a 302.

O governante atualizou hoje a situação quanto a moçambicanos com covid-19 na diáspora: dois casos estão isolamento domiciliário na Suíça, um doente teve alta hospitalar em Espanha e outro teve também alta hospitalar nos EUA.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da doença respiratória covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil e cerca de 180.000 são consideradas curadas.

LFO // JH

Lusa/fm