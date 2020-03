Autoridades moçambicanas alertam para especulação com preço de desinfetantes A Inspeção Nacional das Atividades Económicas (INAE) de Moçambique alertou hoje para casos de especulação de preços de desinfetantes e outros recomendados para a prevenção da Covid-19. internacional Lusa internacional/autoridades-mocambicanas-alertam-para_5e722aed1a16c91991b65eb9





"Há especulação nos produtos de higiene que sempre estiveram à venda, mas aos quais ninguém dava atenção por serem de uso hospitalar", disse Virgínia Muianga, porta-voz da INAE à Lusa.

Os produtos são gel à base de álcool, luvas, máscaras, entre outros artigos do mesmo tipo.

De acordo com a dirigente, a especulação acontece no mercado e nas farmácias por onde a instituição fez fiscalização, após denúncia.

Sem explicar qual é a margem de diferença entre os preços atuais e anteriores, a dirigente disse que a INAE obrigou os pontos de venda a repor o preço praticado antes da eclosão da Covid-19.

Virgínia Muianga referiu que a inspeção continua em todo o país.

Apesar de não existir ainda um caso confirmado no país, Moçambique elevou o estado de alerta e reforçou as medidas de prevenção de infeções com o novo coronavírus, anunciou, no sábado, o chefe de Estado, Filipe Nyusi.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 já infetou mais de 194 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 7.800 morreram.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

