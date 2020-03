Autoridades angolanas pedem apoio solidário para acudir os mais carenciados O Governo angolano disponibiliza a partir de hoje uma conta bancária para recolha de contribuições dos cidadãos e entidades coletivas com vista a "mitigar a carência" da população mais vulnerável devido à pandemia da Covid-19. internacional Lusa internacional/autoridades-angolanas-pedem-apoio-solidario_5e81e8fafed2021973b35489





"Ajuda-nos a ajudar. Todos juntos na luta contra a Covid-19. Podes fazer a tua parte contribuindo em kwanzas para o IBAN AO06 005 0000 5197 1631 1019 7 - do Ministério das Finanças - Tesouro Nacional, Governo de Angola", lê-se na mensagem enviada hoje aos utilizadores de telemóvel.

Uma fonte disse à Lusa que a iniciativa se enquadra na Campanha de Solidariedade Juntos por Angola, lançada na sexta-feira passada, com vista a acudir os mais carenciados, sobretudo no decurso do período de estado de emergência, que entra hoje para o quarto dia.

Em campanhas publicitárias difundidas nos órgãos de comunicação, as autoridades apelam à solidariedade dos angolanos "neste momento difícil para a humanidade".

Angola regista já duas mortes de pessoas infetadas pela Covid-19 num total de sete casos positivos, conforme anunciou, do domingo, a ministra da Saúde angolana, Sílvia Lutucuta.

O país vive desde sexta-feira em estado de emergência prorrogável, que se estende até 11 de abril, com a interdições de pessoas e viaturas na via pública, nos aglomerados e horário específico para venda de bens alimentares, entre as medidas.

Em Angola estão em quarentena institucional 1.089 pessoas e algumas dezenas cumprem quarenta domiciliar.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.

DYAS // PJA

Lusa/Fim