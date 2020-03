Austrália está a apoiar Timor-Leste na resposta ao novo coronavírus - embaixada O Governo australiano está a trabalhar com Timor-Leste para ajudar a fortalecer as condições e as capacidades de resposta à epidemia do novo coronavírus, incluindo o Laboratório Nacional, informou a Embaixada. internacional Lusa internacional/australia-esta-a-apoiar-timor-leste-na_5e73601379a1b71956b6c707





Numa resposta escrita enviada à Lusa, a Embaixada da Austrália em Díli indicou estar a trabalhar "em proximidade" com as autoridades timorenses, em relação as medidas de prevenção e de resposta à pandemia da Covid-19, tendo já fornecido equipamento de proteção pessoal e outros bens médicos para funcionários do setor da saúde.

Está ainda a trabalhar para o abastecimento de "mais equipamento médico essencial", referiu, sem especificar.

Através da Escola Menzies de Investigação Médica, a Austrália está a apoiar o laboratório timorense para que ficar habilitado a realizar testes à Covid-19, através de ações de formação de funcionários no Hospital Nacional Guido Valadares.

A Austrália anunciou igualmente financiamento ao programa ASTEROID para "melhorar as qualificações de funcionários em clínicas em todo país para ajudar a prevenir e controla infeções como a Covid-19".

Também vai apoiar melhorias em estruturas de isolamento "identificadas por Timor-Leste no âmbito do seu programa de resposta á Covid-19", de acordo com a mesma nota.

No que se refere às centenas de timorenses que estão na Austrália ao abrigo do Programa de Trabalhadores Sazonais e do Programa de Trabalho do Pacífico, o Governo australiano está a trabalhar "para garantir o bem-estar dos participantes".

O seguro de saúde obrigatório vai garantir que "todos os trabalhadores sazonais e participantes têm acesso ao mesmo tratamento médico de classe mundial que os cidadãos australianos, caso contraiam o vírus na Austrália", salientou a embaixada.

Conselhos de viagem e saúde sobre a Covid-19 estão a ser comunicados a todos os trabalhadores sazonais através dos seus empregadores.

Timor-Leste não tem ainda registado qualquer caso de Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 173 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.978 mortes em 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.361 casos), a Espanha, com 638 mortes (14.769 casos) e a França com 264 mortes (9.134 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

