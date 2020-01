Atividade empresarial em Moçambique melhora para valor mais alto desde o final de 2017 O sentimento dos empresários e fornecedores em relação à atividade empresarial em Moçambique foi, em dezembro, o mais elevado desde o final de 2017, de acordo com o Purchasing Managers' Index (PMI) da consultora IHS Markit. internacional Lusa internacional/atividade-empresarial-em-mocambique-melhora_5e1730f9bcbd0b1bf5b950ee





Segundo este índice que mede a atividade empresarial em Moçambique, cujos dados são recolhidos junto de 400 empresários, "verificou-se um reforço do crescimento do emprego, que atingiu o nível mais alto em 30 meses, num mês em que o sentimento de otimismo em relação à expansão da atividade empresarial no próximo ano foi o mais elevado desde o final de 2017".

Essa expetativa, segundo os analistas, "explica-se pela "existência de novos projetos e com o investimento realizado pelas empresas".

De acordo com a nota de imprensa que acompanha o relatório, "as empresas do setor privado moçambicano voltaram a assistir em dezembro a uma pequena melhoria das condições de negócio, motivada principalmente por um ligeiro aumento das novas encomendas".

O principal indicador registou uma pontuação de 50,8 pontos, ligeiramente acima dos 50,7 registados em novembro.

"As ligeiras melhorias verificadas na atividade empresarial e no emprego em dezembro foram, em larga medida, contrabalançadas por um crescimento menos acentuado de novos negócios e dos níveis de inventário, bem como por prazos de entrega dos fornecedores mais curtos", lê-se no mais recente relatório financeiro PMI do Standard Bank.

Os valores que compõem o PMI, quando superam os 50 pontos, apontam para uma melhoria nas condições para as empresas no mês anterior, enquanto os registos abaixo de 50 mostram uma deterioração deste índice internacional que mede a atividade empresarial e que inclui, entre outros cálculos, os dados sobre as novas encomendas, prazo de entrega dos fornecedores, novas contratações e preço global dos meios de produção.

MBA // VM

Lusa/Fim