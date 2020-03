Ataques provocam um morto e um ferido no centro de Moçambique Ataques armados no centro de Moçambique fizeram hoje um morto e um ferido no distrito de Nhamatanda, província de Sofala, disseram à Lusa fontes locais. internacional Lusa internacional/ataques-provocam-um-morto-e-um-ferido-no_5e70ce88b06c74195b206c25





As vítimas circulavam em viaturas junto à localidade de Nharichonga quando foram alvejadas.

Na segunda-feira, um outro ataque armado contra um camião de carga feriu com gravidade uma adolescente na mesma zona, no limite entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa, junto à principal via rodoviária do país, a estrada nacional 1 (N1).