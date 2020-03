Artistas moçambicanos alertam para "impacto terrível" no setor e pedem apoio

Artistas moçambicanos pediram hoje incentivos para o setor face a eclosão da Covid-19, alertando para o "impacto terrível" na indústria, com a suspensão de todos eventos com mais de 50 pessoas no âmbito das medidas de prevenção adotadas pelas autoridades.

Lusa

