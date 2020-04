António Guterres denuncia "perigosa epidemia de desinformação" A pandemia de covid-19 provoca uma "perigosa epidemia de desinformação", considerou hoje o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, num comunicado no qual não aponta qualquer país ou meio de comunicação em concreto. internacional Lusa internacional/antonio-guterres-denuncia-perigosa-epidemia_5e9600f57e5e8731a6d28065





António Guterres lamentou que, num momento que deveria pertencer "à ciência e à solidariedade", se espalhem conselhos prejudiciais à saúde, que as "mentiras se espalhem no ar", que as "teorias da conspiração poluam a internet" e que o "ódio se torne viral, estigmatizando pessoas e grupos".

"O mundo deve unir-se também contra esta doença", apelou o secretário-geral da ONU, defendendo que "a vacina é a confiança" e que é necessário confiar na ciência.

Guterres saudou ainda "os jornalistas e todos aqueles que verificam os factos na montanha de histórias enganadoras e publicações nas redes sociais", acrescentando que as grandes empresas detentoras destas redes devem "fazer mais para eliminar o ódio e as afirmações nefastas relacionadas com a covid-19".

"Juntos rejeitaremos a mentira e a estupidez, para construir um mundo mais são, equitativo, justo e resiliente", concluiu António Guterres no comunicado, que foi também difundido em vídeo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

SYL // SR

Lusa/Fim