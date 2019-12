Angola quer integrar rede africana de telecomunicações para fornecer serviços à região -- Governo Angola quer fornecer serviços de telecomunicações aos países da região e está a desenvolver o setor para participar da rede única africana de infraestruturas, anunciou hoje o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação angolano. internacional Lusa internacional/angola-quer-integrar-rede-africana-de_5df37e755d243b79b250d64a





"Temos estado a trabalhar bastante para que não nos isolemos do resto, que é a África, por esta razão estamos desafiados também a participar na rede única africana de infraestruturas e nós enquanto país teremos de nos ligar também a essa infraestrutura", afirmou José Carvalho da Rocha, em Luanda.

Segundo o governante, que discursava na abertura do terceiro fórum Telecom, as ações em curso visam levar os serviços de Angola para outras paragens do continente africano, referindo ser um dos "vários desafios do setor para os próximos tempos".