Angola enfrenta "consequências negativas sem precedentes" - Standard Bank O departamento de estudos do banco sul-africano Standard Bank disse hoje que a economia de Angola vai enfrentar "consequências negativas sem precedentes" se o petróleo se mantiver nos preços atuais, mantendo-se em recessão este ano. internacional Lusa internacional/angola-enfrenta-consequencias-negativas-sem_5e7b495c54821b1985b36a17





"O petróleo está a transacionar a cerca de 30 dólares por barril na altura em que escrevemos, e se os preços se mantiverem nestes níveis históricos por algum tempo, isso trará consequências negativas sem precedentes para a economia de Angola", escrevem os analistas do departamento de estudos económicos do banco africano Standard Bank.

No relatório deste mês sobre as economias africanas, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os economistas lembram que o petróleo está a transacionar a quase metade do valor inscrito no orçamento de Angola (55 dólares por barril) para este ano e antecipam uma subida da inflação e uma descida do valor do kwanza face ao dólar.