Angela Merkel visita Angola a 07 de fevereiro A chanceler alemã, Angela Merkel, visita oficialmente Angola a 07 de fevereiro, naquela que será a sua segunda deslocação ao país e que tem como objetivo aprofundar as relações bilaterais, anunciou hoje a Presidência angolana.





De acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente da República, Angela Merkel, chegará a Luanda proveniente da África do Sul, tendo um encontro previsto com o chefe de Estado angolano, João Lourenço, durante a manhã do dia 07 de fevereiro.

Durante a tarde, a chanceler e o Presidente João Lourenço presidem à abertura do Fórum Económico Alemão-Angolano.

Merkel visitará também o Museu de Antropologia, que iniciou um programa de cooperação com o Goethe-Institut Angola e a Fundação do Património Cultural da Prússia.

Deslocar-se-á ainda a uma empresa alemã na capital angolana e vai encontrar-se com angolanos que estudaram na Alemanha.

Trata-se da segunda visita da chanceler Angela Merkel a Angola, tendo a primeira ocorrido no ano de 2011, ocasião em que foi acordada uma parceria alargada entre os dois países, segundo a mesma nota.

"A visita tenciona aprofundar ainda mais as relações entre a República Federal da Alemanha e a República de Angola", refere o texto.

João Lourenço visitou a Alemanha em agosto de 2018 e voltou a encontrar-se com a chanceler Merkel em Nova Iorque, no mês de setembro.

