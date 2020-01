Alunos e docentes fora de perigo e refugiados no mato - Aga Khan Onze estudantes e sete professores do Instituto Agrário de Bilibiza, no norte de Moçambique, permanecem refugiados no mato, fora de perigo, depois do ataque de um grupo armado, na quarta-feira, anunciou hoje a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento. internacional Lusa internacional/alunos-e-docentes-fora-de-perigo-e-refugiados_5e3334c9e83a5312a73a76f9





"Os relatórios iniciais sugerem que nenhum dos 11 estudantes e sete professores que estavam no instituto no momento dos ataques, por terem chegado mais cedo das férias, esteja em perigo", referiu em comunicado.

"Os estudantes e professores do instituto mantêm-se abrigados no mato, para onde fugiram com a população de Bilibiza assim que foram ouvidos os disparos", acrescentou a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN, sigla inglesa), que apoia a escola, notando que não tem registo de vítimas mortais.