Alegados membros do Boko Haram matam pelo menos 30 pessoas no nordeste da Nigéria





Os atacantes bloquearam a via que liga Damaturu a Maiduguri, junto à localidade de Auno, naquela província no nordeste da Nigéria, e depois incendiaram 18 veículos, mataram pelo menos três dezenas de pessoas e raptaram muitas outras, incluindo mulheres e crianças, de acordo com testemunhos de residentes e declarações de um assessor do governador de Borno, Babagana Zulum, ao The Cable.

Pelo menos oito camiões com mercadorias foram incendiados, e os assaltantes abandonaram o local do assalto depois de pilharem casas e lojas, segundo o testemunho de um residente ao portal do Daily Trust, outra publicação nigeriana.

