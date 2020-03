Ajuda externa a Cabo Verde aumentou mais de 10% em 2019 e chegou a 57 ME A ajuda externa recebida por Cabo Verde aumentou 10,2% em 2019, face ao ano anterior, ultrapassando os 6.348 milhões de escudos (57 milhões de euros), essencialmente de donativos em moeda estrangeira e ajuda orçamental. internacional Lusa internacional/ajuda-externa-a-cabo-verde-aumentou-mais-de_5e74b1ce79a1b71956b751d9





Segundo dados compilados hoje pela Lusa com base no relatório estatístico de 2019 do Banco de Cabo Verde, este registo compara com os quase 5.757 milhões de escudos (51,8 milhões de euros) que o país recebeu, em ajuda externa, em 2018, representando nesse ano uma quebra homóloga de 21,8%.

De acordo com o mesmo relatório, a ajuda externa recebida por Cabo Verde foi essencialmente em divisas, quase 3.340 milhões de escudos (30 milhões de euros), e em ajuda orçamental, no valor de 2.005 milhões de escudos (18 milhões de euros).