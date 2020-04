África tem 48 países com testes e compete com "mundo desenvolvido" - UA

África tem 48 países com testes à covid-19 e compete com o "mundo desenvolvido" no acesso a testes e material de proteção, revelou hoje o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

internacional

Lusa

internacional/africa-tem-48-paises-com-testes-e-compete-com_5e8efdc89d64b9194adf38fe