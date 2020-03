África do Sul declara desastre nacional perante subida de casos para 61

O Presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, declarou hoje o estado de desastre nacional no país, perante a subida de casos de Covid-19 no país de 51 para 61 nas últimas horas.

Lusa

