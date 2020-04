África CDC estima que vários países ultrapassem 10 mil infeções no final de abril

A União Africana (UA) estimou hoje que, no final de abril, haverá países no continente a ultrapassar os 10 mil casos de covid-19, assinalando que as infeções estão a crescer de forma "brusca" e "consistente".

