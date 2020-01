Aeroportos de Cabo Verde com mais de 2,3 milhões de passageiros até novembro Os aeroportos cabo-verdianos movimentaram em 2019, até novembro, mais de 2,3 milhões de passageiros, um crescimento de 1,6% face ao mesmo período do ano anterior, refere um boletim da empresa Aeroportos e Segurança Aérea (ASA). internacional Lusa internacional/aeroportos-de-cabo-verde-com-mais-de-2-3_5e21a2e0d1023a1c08d46846





Segundo o relatório de tráfego de janeiro a novembro, ao qual a Lusa teve hoje acesso, globalmente, o movimento de passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos de Cabo Verde em voos internacionais aumentou, em termos homólogos, 6,6%, para um total de 1.471.221 em 11 meses.

Já o tráfego doméstico registou, no mesmo período, uma quebra de 7,6%, totalizando 810.545 passageiros, de acordo com o boletim da empresa pública que gere os aeroportos do país.