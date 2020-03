Adiadas atividades culturais em Angola devido à pandemia Várias atividades culturais estão a ser proteladas em Angola, nomeadamente espetáculos musicais e de moda, como "medidas de precaução" à pandemia do novo coronavírus, apesar do país não registar qualquer caso confirmado, constatou hoje a Lusa. internacional Lusa internacional/adiadas-atividades-culturais-em-angola-devido_5e7363339d64b9194ad4876c





Entre as atividades adiadas, está o espetáculo musical "Vozes de Março", agendado para 27 e 28 deste mês, em Luanda, uma medida que segundo a produtora Nova Energia surge para "prevenir e evitar a propagação do vírus".

Em comunicado hoje divulgado, a organização, que se manifesta "preocupada com a rápida evolução" do novo coronavírus a nível do mundo, o espetáculo será remarcado numa data a indicar.

A 23ª Edição do "Moda Luanda", prevista para dia 27, foi igualmente adiada para 10 de abril, em cumprimento das orientações das autoridades angolanas que exortam para se evitar a aglomeração de mais de 200 pessoas em espaços públicos.

Por sua vez, a produtora de espetáculos músico culturais Clé Entertainment anuncia, em comunicado, o "adiamento de todas as atividades de massas durante este período de instabilidade que o mundo enfrenta" fruto da propagação da Covid-19.

"É tempo de nos preservarmos, cuidarmos dos nossos e da nossa saúde", lê-se na nota.

Angola desenvolve ações de sensibilização e reforço das medidas de vigilância epidemiológica nos 32 pontos de entrada espalhadas pelo país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

A China anunciou hoje não ter registado novas infeções locais nas últimas 24 horas, o que acontece pela primeira vez desde o início da pandemia. No entanto registou 34 novos casos importados.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 173 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

