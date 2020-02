Acidente de carro na ilha cabo-verdiana de Santo Antão provoca três mortos Um acidente de viação ocorrido na quinta-feira à noite na ilha cabo-verdiana de Santo Antão provocou a morte de três dos quatro ocupantes, anunciou hoje a Polícia Nacional (PN), que ainda não apurou as causas do sinistro. internacional Lusa internacional/acidente-de-carro-na-ilha-cabo-verdiana-de_5e468cd0ab112512a5b11c8f





Em declarações à agência Lusa, o comandante da Esquadra da Polícia Nacional no Porto Novo, José Lima, adiantou que o acidente aconteceu por volta das 19:30 locais de quinta-feira (mais uma hora em Lisboa), na estrada Janela/Porto Novo.

A mesma fonte disse que o acidente deu-se já no município do Porto Novo, ao quilómetro oito da estrada, e que o carro ia do município do Paul.