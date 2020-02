Acidente de avião em Istambul fez um morto e 157 feridos

Uma pessoa morreu e 157 ficaram feridas na sequência do acidente com um avião comercial que se partiu em três quando tentava aterrar no aeroporto Sahiba Gökçen, em Istambul, anunciou hoje o ministro da Saúde turco.

Lusa

