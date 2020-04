Ação de caçadores furtivos no parque moçambicano da Gorongosa aumentou A ação e ousadia dos caçadores furtivos no Parque Nacional da Gorongosa (PNG), centro de Moçambique, aumentaram, aparentemente devido à perceção de que a fiscalização está condicionada pelo impacto do novo coronavírus, disse hoje à Lusa fonte oficial. internacional Lusa internacional/acao-de-cacadores-furtivos-no-parque_5e9458b762b79d3190fa7c19





O administrador Pedro Muagura afirmou que nas últimas semanas têm sido vistos no PNG grupos de dois a três caçadores furtivos armados com metralhadoras AK-47, quando antes da preocupação com o novo coronavírus o normal era encontrar um caçador furtivo armado.

"Agora, os caçadores furtivos não andam sozinhos, notámos que estão mais mobilizados e ousados", frisou Pedro Muagura.