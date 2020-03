A recessão mundial pode ser pior do que a da crise de 2008 - FMI

A recessão mundial em consequência da pandemia de coronavírus pode ser pior do que a registada após a crise financeira de 2008, advertiu hoje a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, numa teleconferência com o G20.

