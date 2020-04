A fé moçambicana que cresce nas rádios e Internet Rosy Queface, líder de uma igreja evangélica em Moçambique, reconhece que o novo coronavírus "paralisou o mundo", mas diz que "a igreja não pode parar". internacional Lusa internacional/a-fe-mocambicana-que-cresce-nas-radios-e_5e8d8e4095e8c819451ee1ad





Agora mais do que nunca, é preciso espalhar a fé e prevenção. Desde que foi declarado o estado de emergência no país, a 01 de abril, os cultos na sua igreja são feitos online, via Internet, através das redes sociais, contou hoje à Lusa.

Para a pastora, mais do que nunca, os crentes precisam de mensagens de fé e esperança para que se fortaleçam e para que se consiga conter a propagação da pandemia da covid-19.