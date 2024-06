A viver amores proibidos à sombra dos casamentos impostos pelos pais, quatro jovens amantes fogem para a floresta para escapar ao destino. Mas Hérmia, Lisandro, Helena e Demetrius não esperavam encontrar-se com os mais estranhos habitantes da floresta: fadas, duendes, elfos e animais dos bosques confundem-nos e levam-nos numa viagem de encantamentos e enganos, num cenário de sonho. E que melhor palco haveria para o Sonho de Uma Noite de Verão senão os jardins de um palácio real?

A magia do Bailado de Seteais está de regresso a Sintra e traz ao Valverde Sintra Palácio de Seteais, nos dias 6, 7, 13, e 14 de julho, a estreia absoluta da revisitação deste clássico de William Shakespeare. Além da peça baseada na famosa comédia teatral, que, segundo a organização, em bailado "proporciona uma interpretação cénica e visualmente cativante da obra do autor, capturando a magia e a comédia do drama original, numa expressão artística dinâmica", o evento promovido pela Câmara Municipal de Sintra, liderada por Basílio Horta, traz a esta quarta edição do Bailado em Seteais a Gala Internacional de Bailado, que acontece nos dias 6 e 7 de julho, às 19.00.

De destacar será ainda a presença da Companhia London City Ballet, antiga companhia britânica residente no conceituado Teatro de Sadler's Wells de Londres, numa edição com curadoria artística de Solange Melo e Fernando Duarte que fará de Sintra o "palco de referência na criação coreográfica nacional", contando ainda com o talento de bailarinos solistas do Ballet de Zurique e com os jovens bailarinos da Dança em Diálogos (coreografia de Fernando Duarte).

Os bilhetes estão à venda na Ticketline, na bilheteira do Centro Cultural Olga Cadaval e em Seteais, uma hora antes do início dos espetáculos, informa a organização, sendo o acesso de e para os Jardins de Seteais exclusivamente feito através de shuttles "disponibilizado em rotatividade, a partir das 17.30 e até às 18.30, do Interface da Portela, com regresso ao mesmo local no final do espetáculo".

