O Rock in Rio Lisboa está de volta nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho no Parque Tejo, em Lisboa.

A edição de 20 anos do evento de música e entretenimento vai contar com artistas de várias gerações na nova Cidade do Rock.

Scorpions, Ed Sheeran, Jonas Brothers, Ivete Sangalo, Doja Cat, Camila Cabello, Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, Evanescence, Extreme, Carolina Deslandes, Calum Scott, Jão, Fernando Daniel, Macklemore, Ne-Yo e Aitana e muitos mais prometem animar os vários palcos durante os quatro dias.

Mais informações sobre o festival disponíveis em rockinriolisboa.pt.

PASSATEMPO

O Rock in Rio Lisboa e o SAPO têm para oferecer convites individuais para cada dia do festival.

Para participar no passatempo, terá de usar ou criar um login SAPO. Poderá criar uma conta SAPO usando o seu e-mail ou número de telemóvel ou, em alternativa, o seu login Facebook, Google, Apple ou Microsoft. Aceda aqui para fazer login ou criar a sua conta.

Depois de estar logado na rede SAPO deverá navegar na Homepage SAPO para encontrar os "sapos" que andam espalhados ou escondidos (exemplo abaixo).

créditos: SAPO

Ao clicar num dos sapos, será redirecionado para uma página onde poderá habilitar-se a ganhar:

* Bilhetes individuais para o dia 15 de junho (participe a 8 e 9 de maio);

* Bilhetes individuais para o dia 16 de junho (participe a 10 e 11 de maio);

* Bilhetes individuais para o dia 22 de junho (participe a 12 e 13 de maio);

* Bilhetes individuais para o dia 23 de junho (participe a 14 e 15 de maio).

O passatempo termina às 23:59 do dia 15 de maio.