"Desde a década de 1980, La Fura Dels Baus tem sido uma das companhias mais disruptivas no mundo das artes performativas. Os seus espetáculos sempre foram caracterizados pelo seu ritmo, transgressão, inovação e excentricidade. A mensagem é também forte, com grande impacto no público, que muitas vezes faz parte do espetáculo. Por várias vezes vieram a Portugal. Este ano, a sua presença vai ser no Boom Festival."

A mensagem é partilhada pela organização com justificado orgulho. Na estreia do festival de Idanha-a-Nova, que tem recebido sucessivas distinções pelo cuidado com a sustentabilidade que é imagem de marca do seu ADN ("Outstanding Greener Festival Award") e que projetou o concelho no mundo. A arrancar dia 17 e prolongando-se até 24 de julho, o Boom vai assim contar com uma das mais incríveis presenças logo nesta primeira noite. "A companhia junta forças com o EXIT Festival e a EXIT Foundation, o Boom Festival, a Green Events, uma organização que impulsiona mudanças ambientais e sociais no domínio da indústria de eventos, e a EMC - Events, Marketing, Creative, da Croácia, que organiza o Sea Star Festival em Umag, num espetáculo em larga escala cofinanciado pela União Europeia", explica a organização.

Conforme adianta o Boom, "Emergency EXIT" é "uma forte experiência imersiva ao vivo que mistura música, performance, visuais e interação direta com o público, criada em conjunto com os artistas Satori e Eyesberg". Nesta comunhão de artistas mundiais, unem-se forças para enviar "uma mensagem poderosa" às dezenas de milhares de visitantes: "Paz na Terra, Paz com a Terra". "Não é um concerto nem um teatro. Não é um espetáculo visual, nem uma dança, nem uma instalação. É algo mais. Um novo formato que os funde a todos — som, movimento, imagem e energia humana pura — para criar uma experiência singular que não se assiste simplesmente, mas vive-se. Este espetáculo de larga escala rompe as barreiras do género e do palco, puxando o público para um espaço de tensão e transformação. Um mundo em colapso. Um portal a abrir. Uma viagem visceral através do caos, da resistência e da beleza do despertar coletivo."

Promete. Para ver dia 17, às 22.00, na área do Central Plaza do Boom Festival, a performance tem como coautor o compositor Satori, juntamente com os videoartistas de Eyesberg, que moldam o segmento visual desta experiência imersiva que pretende despertar um olhar diferente sobre as profundas alterações climáticas e ambientais, com o futuro e a preservação do planeta em foco, dando à arte um papel de liderança, na medida em que cria consciência e apela à mudança.