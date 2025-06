Xi Jinping pede ao homólogo sul-coreano que defenda livre-comércio

Pequim, 10 jun 2025 (Lusa) -- Pequim, 10 jun 2025 (Lusa) -- O Presidente da China, Xi Jinping, convidou hoje o homólogo sul-coreano recentemente eleito, Lee Jae-myung, a trabalhar com Pequim na defesa conjunta do multilateralismo e do livre comércio, informou a agência oficial chinesa Xinhua.