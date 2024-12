Pouco depois das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,39% para 42.739,16 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,14% para 19.511,31 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 5.924,44 pontos, mais 0,30%.

Os ligeiros ganhos de Wall Street no início da última sessão do ano contrastam com os últimos três dias sobretudo negativos, após a Reserva Federal ter sinalizado uma política monetária mais cautelosa em 2025 enquanto o país se prepara para a tomada de posse de Donald Trump como presidente. As ameaças de Trump de aumentar tarifas sobre produtos importados aumentaram a ansiedade de que a inflação poderá subir à medida que as empresas passam os custos mais altos para os consumidores.

O final do ano é habitualmente de negociação reduzida e com os investidores a ajustarem as suas posições. Wall Street estará encerrada em 01 de Janeiro para o Ano Novo.

