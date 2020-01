Wall Street volta a fechar com ganhos apesar do aumento de tensão EUA-Irão A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, recuperando das perdas com que encerrou a semana passada, em plena recrudescência das tensões geopolíticas entre EUA e Irão. economia Lusa economia/wall-street-volta-a-fechar-com-ganhos-apesar-_5e13c3339057451c02f49c80





Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,24%, para os 28.703,38 pontos.

Da mesma forma, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,56%, para as 9.071,46 unidades, e o alargado S&P500 valorizou 0,35%, para as 3.246,28.

Depois do assassínio de um importante general iraniano pelos EUA, os principais índices da praça nova-iorquina tinham recuado na sexta-feira, com os investidores a demonstrarem receio de uma escalada entre os dois Estados.

A intensificação das tensões tinha feito subir os preços do petróleo, devido às inquietações com a sua produção e as possíveis represálias iranianas no estreito de Ormuz, por onde transitam grandes quantidades de produtos petrolíferos.

Hoje, ao início da sessão, Wall Street ainda se contraiu, mas rapidamente anulou as perdas e encerrou mesmo com ganhos.

"O que importa realçar é que os investidores não consideram que este acontecimento vá perturbar a economia mundial ou os lucros das empresas", indicou Karl Haeling, da LBBW.

"De forma geral, os acontecimentos geopolíticos têm uma influência limitada sobre os mercados", acrescentou.

A bolsa nova-iorquina beneficiou também da boa saúde apresentada por várias empresas tecnológicas, como a Alphabet, que detém a Google, que valorizou 2,7%, a especialista de programas informáticos para empresas Salesforce (4,4%), a Netflix (3,1%) e ainda a Amazon, que fechou com um ganho de 1,5%.

O especialista de recuperação e tratamento dentário SmileDirectClub valorizou 21,6%, depois de ter anunciado um acordo de venda de produtos exclusivamente à cadeia retalhista Walmart.

