Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,36%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,21% e o alargado S&P500 manteve-se estável.

"Esta é uma semana tipo 'esperar para ver', com um fraco volume de transações e onde se evolui em intervalo estreito", disse Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

"Vamos ter uma semana carregada, que começa com o índice de preços na produção (IPP), na terça-feira, o dos preços no consumidor (IPC) na quarta-feira e as vendas no comércio retalhista na quinta-feira", adiantou.

Mas é sobretudo o IPC que vai concentrar a atenção dos investidores, uma vez que tem o potencial "de ter um efeito sobre como os investidores veem a continuação da luta contra a inflação" pela Reserva Federal (Fed), prosseguiu este analista.

Do Wells Fargo, Angelos Manolatos e Erik Nelson esperam "uma modesta subida de 0,2%", em termos mensais, do IPC.

"Um número mais elevado poderia criar o receio de que a Fed não está com capacidade de responder como deve à baixa da procura", afirmaram estes analistas, aludindo ao arrefecimento da economia indicado por indicadores recentes.

RN // CC

Lusa/fim