Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 1.276,37 pontos, para 31.104,97 pontos, enquanto o seletivo S&P 500 caiu 4,32%, para 3.932,69 pontos.

O Nasdaq Composite Market, que reúne as principais empresas de tecnologia, caiu 5,16%, para 11.633,57 pontos.

A inflação nos Estados Unidos caiu, em agosto, duas décimas, face ao mês anterior, fixando-se em 8,3%, acima do esperado.

Este é o segundo mês consecutivo em que a inflação norte-americana apresenta uma descida.

Ainda assim, é esperado que a Reserva Federal (Fed) norte-americana aumente as taxas de juro no final do mês, o que afetou o mercado de Nova Iorque.

