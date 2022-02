Às 15:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia ligeira 0,06% para 35.109,14 pontos e o Nasdaq avançava 0,52% para 14.171,45 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,25% e estava em 4.512,33 pontos.

Os três índices encerraram a semana passada com ganhos, o que aconteceu pela primeira vez este ano, graças aos bons resultados das empresas do grupo das grandes tecnológicas ("big tech") e a dados do emprego melhores do que o esperado nos Estados Unidos.

Esta semana serão divulgados os dados relativos à inflação em janeiro.

Os investidores reagiam também à anunciada fusão de duas companhias aéreas de baixo custo norte-americanas, a Spirit e a Frontier Airlines, que criará a quinta maior empresa do setor.

A Spirit disparava 15% e impulsionava empresas concorrentes como a American Airlines (3,22%) e a United Airlines (3,25%).

O preço do barril de petróleo do Texas baixava para 91,26 dólares e o dólar recuperava face ao euro com um câmbio de 1,1435. O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos seguia estável a 1,92%.

