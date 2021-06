Às 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones somava 0,24% para 34.549,62 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,17% para 14.043,04 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,18% e estava em 4.246,90 pontos.

O rumo positivo da bolsa nova-iorquina ampliava os ganhos alcançados na sessão anterior, depois de terem sido divulgados dados que apontam para a recuperação do mercado laboral, com o número semanal de subsídios de desemprego no nível mais baixo dos últimos 15 meses.

Na quinta-feira foi também anunciado que a inflação homóloga atingiu 5% em maio, a mais alta nos Estados Unidos desde agosto de 2008.

Os analistas consideram que esse aumento de preços será transitório e o mesmo tem sido dito pela Reserva Federal (Fed).

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacavam-se os ganhos de Dow Inc (1,38%), Boeing (1,06%), Goldman Sachs (0,71%) e Honeywell (0,64%).

O barril de petróleo do Texas também negociava em alta no mercado nova-iorquino, a 70,46 dólares, o rendimento da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos descia para 1,454% e o dólar ganhava terreno em relação ao euro, com um câmbio de 1,2125 dólares.

Na quinta-feira, Wall Street fechou em alta ligeira, com o índice S&P 500 a atingir um novo máximo, ao subir 0,47% para 4.239,18 pontos.

EO // JNM

Lusa/fim