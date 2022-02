Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,06% para 34.931,01 pontos e o Nasdaq avançava 1,65% para 14.017,79 pontos.

O índice alargado &P 500 registava uma valorização de 1,33% para 4.459,21 pontos.

A bolsa nova-iorquina dava sinais de recuperação, após três sessões no 'vermelho', ao ser divulgado que a Rússia ordenou a retirada de parte das suas tropas da fronteira com a Ucrânia, o que aliviou a tensão militar.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a Rússia não quer uma guerra, em declarações numa conferência de imprensa com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

No mercado de dívida, o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos disparava para 2,05%.

Os analistas atribuíam o otimismo a uma diminuição da tensão na crise ucraniana e também à aparente superação do pico de contágios de covid-19 em janeiro, o que leva a pensar em reativação económica.

Por setores, predominavam os ganhos e só o setor da energia baixava (-2,06%), coincidindo com uma queda similar no preço do petróleo norte-americano, que na segunda-feira superou os 95 dólares por barril.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacava-se a subida da Boeing (4,01%), seguida da Nike (2,34%) e da Walt Disney (2,19%). Nas descidas, a petrolífera Chevron perdia 1,09%.

O preço do barril de petróleo do Texas baixava para 91,52 dólares.

EO // EA

Lusa/fim