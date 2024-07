Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,22% para 39.844,03 pontos e o Nasdaq, dominado por tecnológicas, avançava 0,67% para 18.407,00 pontos, a tentar recuperar da queda de 1,95% na sessão anterior.

O índice alargado S&P 500 subia 0,25% para 5.598,80 pontos.

Hoje, antes do início da sessão, três dos maiores bancos norte-americanos, JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup apresentaram resultados.

O JPMorgan Chase, o maior banco dos Estados Unidos, encerrou o segundo trimestre com um lucro de 18.150 milhões de dólares (cerca de 16.718 milhões de euros), um aumento de 25% em relação ao mesmo período de 2023.

Apesar disso, as ações do banco lideravam as descidas no índice Dow Jones, recuando 1,95%.

O Citigroup e o Wells Fargo, que registaram descidas nos lucros, perdiam nas suas ações 2% e 6%, respetivamente.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas (WTI) registava uma subida de 1,14% e seguia a 83,56 dólares, após uma queda nos 'stocks' dos Estados Unidos.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos, de referência, subia para 4,20%.

